Минск рассчитывает на скорое подписание с Брюсселем визового соглашения

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на скорое подписание соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам встречи с главами МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.

"Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на переговорах обсуждались и другие темы. "Мы обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Евросоюзом, вступления Беларуси в ВТО, развития "Восточного партнерства", - отметил глава МИД Белоруссии.

Совет ЕС 18 ноября объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Оно предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с 80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз. Белорусская сторона ранее также подтвердила готовность заключить данное соглашение. В пакете с ним должно быть также подписано соглашение о реадмиссии.