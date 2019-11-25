{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В парламенте Армении создадут подкомитет для сотрудничества с регионами России

Там отметили, что подкомитет будет способствовать формированию новой повестки

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Подкомитет по углублению сотрудничества с субъектами России будет создан в парламенте Армении в составе постоянного Комитета по региональной и евразийской интеграции. Об этом в понедельник заявил замглавы Комитета, депутат от правящего блока "Мой шаг" Армен Памбухчян.

"Этот подкомитет активизирует нашу работу и будет способствовать формированию новой повестки. Основным направлением деятельности подкомитета будут углубление сотрудничества с регионами России", - отметил он на заседании Национального собрания (парламента) Армении.

Теги
АрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Премьер Финляндии: отношения России и ЕС зависят от урегулирования украинского конфликта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС