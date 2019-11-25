В парламенте Армении создадут подкомитет для сотрудничества с регионами России

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Подкомитет по углублению сотрудничества с субъектами России будет создан в парламенте Армении в составе постоянного Комитета по региональной и евразийской интеграции. Об этом в понедельник заявил замглавы Комитета, депутат от правящего блока "Мой шаг" Армен Памбухчян.

"Этот подкомитет активизирует нашу работу и будет способствовать формированию новой повестки. Основным направлением деятельности подкомитета будут углубление сотрудничества с регионами России", - отметил он на заседании Национального собрания (парламента) Армении.