Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

ВАРШАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, которую ранее приостанавливало из-за крушения в Мазовецком воеводстве в центральной части страны этой весной.

"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования. Подчеркивается, что в период запрета полетов истребители проходили техническое обслуживание и находились в готовности.

Помимо крушения в этом году, в начале июля прошлого года в окрестностях города Пасленк (Варминьско-Мазурское воеводство) разбился другой МиГ-29. Летчик катапультировался в районе населенного пункта Сакувко, однако погиб.

На службе польских ВВС остаются 27 МиГ-29, которые власти страны хотят постепенно снять с вооружения.