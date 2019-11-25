Полиция Швеции ведет расследование в отношении иракского министра

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Шведская полиция ведет расследование в отношении министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамари, который является подданным королевства. Об этом в понедельник сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию.

"Мы со стороны полиции начали предварительное расследование по подозрению в мошенничестве уже 8 ноября этого года, - пояснил представитель отдела полиции по борьбе с мошенничеством Ян Гранквист. - Могу сказать, что мы подозреваем двух человек".

Как стало известно в минувшую пятницу, Наджах аш-Шамари является подданным Швеции при том, что, согласно иракской конституции, двойное гражданство не разрешено иметь лицам, занимающим высокие посты. Министр прописан в одном из пригородов Стокгольма: он подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и получил шведский паспорт в 2015 году. Не проживая постоянно в Швеции, аш-Шамари и его жена получают в королевстве ежемесячное пособие на себя и на своих детей в размере 9,4 тыс. крон ($1 тыс.).

Шведская прокуратура также получила заявление на иракского министра, который подозревается в преступлениях против человечности. Имя министра не называется. "Национальное подразделение по международной и организованной преступности в настоящее время работает над тем, чтобы выяснить, как им следует далее поступить с расследованием, которое находится на самой ранней стадии", - отмечено в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

Прокурор Нила Фризелл, которая занимается этим вопросом, пока не комментирует детали расследования.