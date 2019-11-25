Додон заявил, что стратегическое партнерство РФ и Молдавии имеет обширный потенциал роста

"Обсудили текущую повестку молдавско-российского стратегического партнерства, констатировали стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей, указали на наличие обширного потенциала для дальнейшего роста", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Молдавия и Россия имеют обширный потенциал для дальнейшего наращивания стратегического партнерства, заявил президент Игорь Додон в ходе прошедшей в понедельник встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

Он также добавил, что собеседники "высоко оценили состоявшуюся на прошлой неделе поездку в Москву правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику. "Пришли к единому мнению о том, что многосторонняя консолидация межгосударственных связей закладывает прочную основу для достижения еще более впечатляющих результатов в 2020 году", - констатировал Додон.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Кику, которое было предложено парламенту президентом страны и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас").