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Додон заявил, что стратегическое партнерство РФ и Молдавии имеет обширный потенциал роста

Президент республики также отметил стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей между странами

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Молдавия и Россия имеют обширный потенциал для дальнейшего наращивания стратегического партнерства, заявил президент Игорь Додон в ходе прошедшей в понедельник встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Обсудили текущую повестку молдавско-российского стратегического партнерства, констатировали стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей, указали на наличие обширного потенциала для дальнейшего роста", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что собеседники "высоко оценили состоявшуюся на прошлой неделе поездку в Москву правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику. "Пришли к единому мнению о том, что многосторонняя консолидация межгосударственных связей закладывает прочную основу для достижения еще более впечатляющих результатов в 2020 году", - констатировал Додон.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Кику, которое было предложено парламенту президентом страны и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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