Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг отказался от должности специального посланника ООН по климату за несколько дней до объявления о своем участии в президентской гонке в США. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Господин Блумберг в письме от 11 ноября информировал генерального секретаря ООН о том, что отказывается от своей должности. С 11 ноября он больше не является спецпосланником ООН, - сказал Дюжаррик. - Блумберг также поблагодарил генсека за его лидерство в борьбе с климатическими изменениями, и мы благодарим Блумберга за его усилия".

Блумберг занимал должность спецпосланника с 2014 года. Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов, высоко оценил его действия "по объединению различных городов и их мобилизацию на борьбу с изменением климата".

В воскресенье Блумберг официально вступил в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".