{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США

При этом в ООН высоко оценили его действия "по объединению различных городов и их мобилизацию на борьбу с изменением климата"

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг отказался от должности специального посланника ООН по климату за несколько дней до объявления о своем участии в президентской гонке в США. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На эту тему
Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

"Господин Блумберг в письме от 11 ноября информировал генерального секретаря ООН о том, что отказывается от своей должности. С 11 ноября он больше не является спецпосланником ООН, - сказал Дюжаррик. - Блумберг также поблагодарил генсека за его лидерство в борьбе с климатическими изменениями, и мы благодарим Блумберга за его усилия".

Блумберг занимал должность спецпосланника с 2014 года. Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов, высоко оценил его действия "по объединению различных городов и их мобилизацию на борьбу с изменением климата".

В воскресенье Блумберг официально вступил в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

Теги
СШАБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Конгрессом законопроекта по Гонконгу
В ведомстве отметили, что "посредством данного законопроекта США открыто вмешиваются во внутренние дела Китая, выдают черное за белое и содействуют дальнейшему распространению хаоса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС