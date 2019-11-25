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В Мексике заявили, что не намерены приравнивать наркокартели к группировкам террористов

Власти считают, что в противном случае это повлечет вмешательство со стороны США во внутренние дела страны

МЕХИКО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Мексики не считает необходимым приравнивать орудующие в стране наркокартели к террористическим группировкам, поскольку это повлечет вмешательство со стороны США в ее внутренние дела. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард, комментируя адресованную Вашингтону просьбу семьи Ле Барон. В начале месяца девять ее членов, включая шестерых детей, были убиты неизвестными на границе штатов Сонора и Чиуауа.

"Законодательство США разрешает прямое вмешательство, когда какая-либо группировка объявляется террористической, и Мексика, конечно, этого никогда не примет", - сказал министр, выступая на пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По мнению Эбрарда, такое решение было бы "излишним и ненужным". Министр заверил, что расследование убийства членов семьи Ле Барон продолжается, и подчеркнул, что виновные в случившемся будут наказаны.

С января по октябрь этого года жертвами насилия в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в стране в значительной степени лежит на наркомафии. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности граждан своей главной задачей. Ранее он неоднократно заявлял, что власти намерены делать ставку на урегулирование конфликтов при помощи диалога, а не применения силы.

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МексикаСША
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