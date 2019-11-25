AFP: в ДР Конго четыре человека погибли в ходе протестов против действий ООН

ТАСС, 25 ноября. По меньшей мере четыре человека погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против действий ООН. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных военных.

По их данным, в ходе волнений также были ранены десять мирных жителей и три конголезских солдата. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Сотрудники сил безопасности проводят поиск виновных в гибели протестующих.

Миротворческая миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) призвала всех участников демонстраций к спокойствию и сдержанности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Twitter МООНДРК.

"В то время как жестокие манифестации в городе Бени продолжаются, МООНДРК призывает к спокойствию и ответственности", - отметили в миссии.

Там также сообщили, что "офис миссии в Бени был поврежден в результате нападения, и его сотрудники переведены в другое место".

В ООН выразили обеспокоенность распространяемой через соцсети дезинформацией и призывами к насилию. "МООНДРК призывает политических, религиозных и медийных деятелей поддерживать возвращение к мирной жизни, а также к борьбе с распространением вируса Эбола", - отмечается в заявлении.

Протесты в ДРК

Ранее в понедельник Agence France-Presse информировало о том, что протестующие ворвались на базу миссии ООН в ДРК и подожгли находящиеся на ее территории строения. По данным агентства, ранее в районе базы в городе Бени на северо-востоке страны начались столкновения манифестантов с полицией. Протестующие также подожгли здание городской мэрии.

Протесты разразились после того, как боевики из террористической группировки Альянс демократических сил совершили в районе города Бени нападение, убив восемь гражданских лиц.

С октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по уничтожению боевиков.

Новость обновлена (23:12 мск) - добавлена информация о заявлении Миротворческой миссии ООН в ДРК