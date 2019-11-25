СМИ: армия Ливана пресекла суннитско-шиитские столкновения на юге Бейрута

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии своевременно вмешались в понедельник вечером в конфликт между сторонниками суннитского движения "Аль-Мустакбаль" и активистами из шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах". Как передало агентство Al-Watania, армейские подразделения пресекли столкновения, начавшиеся на подступах к суннитскому кварталу Каскас, куда прибыли на мотоциклах шиитские активисты.

Обстановка в городе обострилась после известия о гибели двух членов шиитской общины, которые врезались в заграждения, установленные демонстрантами на скоростном шоссе Бейрут - Сайда. После этого инцидента и.о. министра обороны Ливана Ильяс Бу Сааб объявил вне закона "всех, кто блокирует движение транспорта по дорогам".

Суннитское движение "Аль-Мустакбаль" обратилось с призывом к своим сторонникам "немедленно покинуть улицы столицы, не отвечать на провокации и не участвовать в столкновениях".