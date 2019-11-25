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В Болгарии появится координационный центр НАТО в Черном море

Штаб командования будет находиться в Румынии, рассказал болгарский премьер Бойко Борисов

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Болгария готова принять на своей территории координационный центр НАТО в Черном море. Об этом сообщил премьер-министр Бойко Борисов по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию речи болгарского премьера вел телевизионный "Канал 3".

"Учения в Черном море должны проводиться, чем больше, тем лучше, ведь они оказывают предупредительное воздействие. У нас будет координационный центр [НАТО], не база и не флотилия, а именно координационный центр. Штаб командования будет находиться в Румынии, а координационный центр в Варне, это удобно логистически. А Черное море будет безопаснее", - сказал Борисов, отвечая на вопросы представителей болгарских СМИ по итогам переговоров с Трампом.

Борисов сообщил, что если Трамп посетит Болгарию, он обязательно покажет ему лучшие черноморские курорты и гольф-клубы.

Теги
БолгарияСШАБорисов, БойкоТрамп, Дональд
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