В ООН рекомендовали увеличить социальные расходы в мире более чем на $500 млрд в год

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расходы на нужды детей, матерей, инвалидов и пенсионеров необходимо увеличить в мире более чем на $500 млрд в год, чтобы обеспечить всеобщий охват базовой социальной защитой. Об этом говорится в опубликованном в понедельник вечером в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ).

"Расходы на покрытие потребностей должны резко возрасти, чтобы достичь всеобщего охвата основным набором мер социальной защиты", - отмечают авторы доклада. По их словам, для этого "необходимо инвестировать ежегодно более $500 млрд в год". Речь идет о детских пособиях, помощи матерям с новорожденными детьми, выплатах по инвалидности и пенсиях по возрасту.

Изучив ситуацию в 134 странах, эксперты МОТ пришли к выводу, что сейчас в мире лишь 8,5% детей охвачены социальной защитой. В странах с низкими доходами на душу населения пенсии получают только 15,3% людей старшего возраста, а в государствах со средними и высокими доходами этот показатель составляет 35% и 90% соответственно.

"Мы уверены, что всеобщая социальная защита может стать целью, которую можно достичь посредством массированных инвестиций, включая оказание международной помощи на цели развития государствам с низкими доходами", - заявила в связи с публикацией доклада заместитель директора департамента социальной защиты МОТ Валери Шмитт. В МОТ подсчитали, что для полного охвата детей, женщин, инвалидов и пожилых людей мерами поддержки потребуется увеличить на 5,6% ВВП в год ($27 млрд) расходы на эти цели в странах с низкими доходами, на 1,9% ($136 млрд) - в странах со средними доходами и на 1,4% ($365 млрд) - в государствах с высокими доходами.

Авторы доклада считают, что средства можно изыскать, в частности, путем повышения доходов от налогов, расширения международной помощи и пресечения незаконных финансовых потоков.