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СМИ: британская полиция задержала нового подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов

В настоящий момент под стражей находятся еще три человека

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Британская полиция задержала в понедельник еще одного подозреваемого в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых в октябре были найдены в прицепе грузовика в графстве Эссекс. Об этом сообщило информагентство Press Association.

36-летний мужчина был задержан в портовом городе Перфлит, куда на пароме из Бельгии прибыл прицеп, в котором нелегальных мигрантов из Вьетнама ввезли на территорию Соединенного Королевства. Задержанный подозревается во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также пособничестве нелегальной миграции.

В настоящий момент под стражей находятся еще трое, они обвиняются в причастности к гибели мигрантов, еще несколько объявлены в розыск. Водитель грузовика Морис Робинсон в понедельник предстал перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, однако отверг обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек.

Новое слушание по его делу состоится 13 декабря.

В качестве предварительной причины смерти 39 человек, среди которых были трое несовершеннолетних, СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Теги
ВеликобританияВьетнам
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