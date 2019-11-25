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Глава австралийского банка уйдет в отставку из-за обвинений в финансировании терроризма

Брайан Харцер покинет учреждение 2 декабря

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Брайан Харцер, глава одной из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банка Westpac - подал в отставку на фоне обвинений, выдвинутых правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC). Как сообщает во вторник телерадиокомпания ABC, он покинет учреждение 2 декабря.

Сообщается, что председатель комитета по назначению в совет директоров Линдси Макстед также намерен подать в отставку. Его уход запланирован на первую половину 2020 года.

Согласно информации AUSTRAC, в период с 2013 по 2018 год банк более 23 млн раз нарушил требования государственного законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку надзор организации за предоставлением ряда банковских услуг был недостаточным. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.

Westpac - один из крупнейших банков Австралии, входящих в "большую четверку" (вместе с ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank), и второй по величине банк в Новой Зеландии. По состоянию на ноябрь 2011 года Westpac имеет 12,2 млн клиентов и обладает крупнейшей филиальной сетью в Австралии. Также банк является вторым по величине поставщиком ипотечных кредитов и крупнейшим бизнес-кредитором в стране.

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