Оппозиция в Грузии считает, что добилась своей цели на митингах у парламента

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Проведение пленарного заседания парламента под усиленными нарядами полиции и при максимальных мерах безопасности для депутатов означает, что протестное движение, выступающее за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе, добилось своей цели. Такое мнение высказал во вторник лидер оппозиционной партии "Новая Грузия", один из организаторов митинга Георгий Вашадзе в интервью грузинской телекомпании Rustavi2 .

"С обоих сторон парламента дорога перекрыта, стоят робокопы (спецназ - прим. ТАСС). "Грузинская мечта" (правящая партия - прим. ТАСС) лишь такой ценой может проводить сессию в парламенте. Именно это и было нашей целью. Мы хотели показать всей Грузии и всему миру, что власть находится в крайне тяжелом положении. Сейчас депутаты собираются войти в парламент и сказать нуждающемуся населению, что распределяют кресла", - сказал Вашадзе.

Во вторник в парламенте запланировано заседание бюро, после чего в 12:00 (11:00 мск) начнется пленарная сессия, на которой утвердят вице-спикеров и изберут руководителей комитетов.