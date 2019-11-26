Под американскими санкциями: как долго продержится Иран?

Потеря весомой части внешних доходов и снижение ВВП на 9,5% — таков итог 2019 года для Ирана. Причина затронувшего ближневосточную страну спада — в резком сокращении экспорта нефти. Под давлением США европейские государства отказались от покупки черного золота у Тегерана. Лишившись главного источника благополучия, власти Исламской Республики вынуждены сокращать бюджетные траты, повышать цены на товары и подавлять развернувшиеся массовые протесты. Особая трудность для Тегерана — в позиции США. В обмен на снятие санкций Вашингтон ждет прекращения ракетной программы и отказа от поддержки шиитских движений на Ближнем Востоке. С точки зрения Ирана выполнение этих требований неприемлемо, поскольку поставит крест на его амбициях как региональной державы. В накалившейся международной обстановке Тегерану приходится выбирать между сохранением уровня жизни и сохранением лица. Подлить бензина в огонь

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Стремительное падение доходов — плохой знак для любой власти. В Иране в этом году снижение экономических показателей достигло рекордных отметок. Инфляция уже несколько месяцев держится на уровне 30–35%, а безработица — 12%, достигая среди молодежи 30%. Сохранить общественное спокойствие на взрывоопасном фоне Тегерану крайне сложно. 15 ноября власти объявили о повышении стоимости бензина, спровоцировав массовые протесты. Манифестанты, собравшиеся в нескольких десятках городов страны, потребовали перераспределения бюджетных средств с таким расчетом, чтобы цены остались прежними. По официальным данным, в беспорядках приняли участие 87 тысяч человек, погибли 12, по сведениям правозащитников — число жертв гораздо больше: превысило сотню, несколько тысяч арестованы. На подавление первых после введения американских санкций волнений у Тегерана ушло меньше недели. С 17 по 21 ноября впервые в истории страны заблокировали интернет, но одновременно и анонсировали выплаты самым бедным: 18 миллионов семей с самыми низкими доходами в обозримом будущем получат государственное вспомоществование. С самого начала волнений Тегеран обвинил в провоцировании беспорядков США и объявил о задержании "наемников", якобы действовавших в толпе. Однако большинство экспертов усматривает лишь опосредованное участие Вашингтона в развернувшихся событиях, объясняя произошедшее ростом бедности. "По моему мнению, США косвенно задействованы в этих уличных беспорядках, поскольку усилили экономическое давление и вызвали недовольство среди малообеспеченных слоев общества. Мы не должны забывать и того, что Америка эксплуатирует атмосферу общественного недовольства. Хотя Соединенные Штаты играют опосредованную роль в инициировании этого кризиса, но, когда начались демонстрации, американцы стремились распространять недовольство через свои средства массовой информации", — сообщил ТАСС из Ирана местный политолог Хасан Бехештипур. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает версию об американском вмешательстве недостоверной. "Санкции подрывают экономику и снижают уровень жизни, это верно, но прямое участие США едва ли возможно: у них нет базы поблизости, чтобы осуществлять подобные операции", — рассказал ТАСС востоковед. "Хватит кормить Палестину"

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Волнения в Иране проходят одновременно с выступлениями в Ираке и Ливане, куда на протяжении многих лет Тегеран вкладывал нефтяную выручку. В 2000-е и 2010-е годы за счет Исламской Республики в ее ближнем зарубежье строились религиозные школы, культурные центры и финансировались местные вооруженные формирования. Свою цель Тегеран видел в том, чтобы закрепиться на территориях, где живут мусульмане-шииты. С ними в Иране, где шиизм признан государственной религией, поддерживается стратегический альянс. Сегодня обедневшие иранцы уверены, что деньги, которые могли пойти на развитие местной экономики, нерассудительно тратились на иностранных союзников. В ходе ноябрьских протестов родился слоган: "Нефтяные деньги потеряны, их спустили на Палестину". Однако раздражение чувствуют и в странах — получателях помощи. Тем более что прежних средств у Тегерана больше нет. С октября в Ливане продолжаются акции протеста против всего политического класса и в особенности против проиранского лобби. 25 ноября в Бейруте произошли столкновения между оппозиционерами и "Хезболлах" — дружественной Тегерану группировкой. Раньше Иран строил школы для "Хезболлах" и выплачивал компенсации семьям ее погибших бойцов, но теперь группировке приходится больше полагаться на собственные силы. Протесты в Ливане пришлись на тот момент, когда эта организация и другие союзники Ирана переживают нелучшие времена. В Ираке трудностей у Тегерана не меньше. Манифестанты, выходящие на улицы с 1 октября, называют Исламскую Республику спонсором коррумпированных властей. Гнев недовольных выплескивается на все, что связано со страной-соседкой: жгут ее флаги, случаются нападения на ее дипломатические представительства. "В настоящий момент Иран больше всего заинтересован в сохранении status quo. Особенно это касается государств, где его союзники у власти. Любые перемены нанесут Тегерану только вред. Вот почему волнения пришлись для него так не вовремя. Ресурсы сократились, а распределять их приходится очень тонким слоем по большой территории от Ливана до западного Афганистана. Для Тегерана все это очень некстати", — прокомментировал ситуацию в разговоре с ТАСС эксперт вашингтонского Института стран Персидского залива Али Афонех. Иран ищет друзей

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Падение экономических показателей внутри страны и геополитические сложности за ее пределами не означают, что ресурсы Ирана близки к исчерпанию. В 2012–2016 годах Исламская Республика уже сталкивалась с беспрецедентными санкциями, однако долгое время успешно выдерживала удар. В середине десятилетия страна подверглась почти полной финансовой изоляции после того, как ее исключили из системы межбанковского обмена SWIFT. За годы противостояния западному миру Иран разработал способы обхода ограничительных мер и научился действовать втайне от Вашингтона, находя союзников среди его врагов. "О нынешних властях Ирана можно сказать одно: они хорошо подготовились к введению ограничений. Уже давно заключаются тайные сделки с европейскими банками, позволяющие обходить внешние запреты. США наказывали такие банки штрафами, но те оказываются слишком незначительными: на бизнесе с Ираном можно заработать больше. Свою лепту вносит Корпус стражей исламской революции. Они создали изощренную международную сеть, позволяющую различными путями добывать товары и доставлять их в Иран. Это серьезно способствует экономическому выживанию режима", — рассказал ТАСС эксперт Иерусалимского института стратегии и безопасности и Университета Хайфы Йосси Маншароф.

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