Под американскими санкциями: как долго продержится Иран?

Потеря весомой части внешних доходов и снижение ВВП на 9,5% — таков итог 2019 года для Ирана. Причина затронувшего ближневосточную страну спада — в резком сокращении экспорта нефти. Под давлением США европейские государства отказались от покупки черного золота у Тегерана. Лишившись главного источника благополучия, власти Исламской Республики вынуждены сокращать бюджетные траты, повышать цены на товары и подавлять развернувшиеся массовые протесты.
Особая трудность для Тегерана — в позиции США. В обмен на снятие санкций Вашингтон ждет прекращения ракетной программы и отказа от поддержки шиитских движений на Ближнем Востоке. С точки зрения Ирана выполнение этих требований неприемлемо, поскольку поставит крест на его амбициях как региональной державы. В накалившейся международной обстановке Тегерану приходится выбирать между сохранением уровня жизни и сохранением лица.
Подлить бензина в огонь
Стремительное падение доходов — плохой знак для любой власти. В Иране в этом году снижение экономических показателей достигло рекордных отметок. Инфляция уже несколько месяцев держится на уровне 30–35%, а безработица — 12%, достигая среди молодежи 30%. Сохранить общественное спокойствие на взрывоопасном фоне Тегерану крайне сложно. 15 ноября власти объявили о повышении стоимости бензина, спровоцировав массовые протесты. Манифестанты, собравшиеся в нескольких десятках городов страны, потребовали перераспределения бюджетных средств с таким расчетом, чтобы цены остались прежними. По официальным данным, в беспорядках приняли участие 87 тысяч человек, погибли 12, по сведениям правозащитников — число жертв гораздо больше: превысило сотню, несколько тысяч арестованы.
На подавление первых после введения американских санкций волнений у Тегерана ушло меньше недели. С 17 по 21 ноября впервые в истории страны заблокировали интернет, но одновременно и анонсировали выплаты самым бедным: 18 миллионов семей с самыми низкими доходами в обозримом будущем получат государственное вспомоществование.
С самого начала волнений Тегеран обвинил в провоцировании беспорядков США и объявил о задержании "наемников", якобы действовавших в толпе. Однако большинство экспертов усматривает лишь опосредованное участие Вашингтона в развернувшихся событиях, объясняя произошедшее ростом бедности.
"По моему мнению, США косвенно задействованы в этих уличных беспорядках, поскольку усилили экономическое давление и вызвали недовольство среди малообеспеченных слоев общества. Мы не должны забывать и того, что Америка эксплуатирует атмосферу общественного недовольства. Хотя Соединенные Штаты играют опосредованную роль в инициировании этого кризиса, но, когда начались демонстрации, американцы стремились распространять недовольство через свои средства массовой информации", — сообщил ТАСС из Ирана местный политолог Хасан Бехештипур.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает версию об американском вмешательстве недостоверной. "Санкции подрывают экономику и снижают уровень жизни, это верно, но прямое участие США едва ли возможно: у них нет базы поблизости, чтобы осуществлять подобные операции", — рассказал ТАСС востоковед.
"Хватит кормить Палестину"
Волнения в Иране проходят одновременно с выступлениями в Ираке и Ливане, куда на протяжении многих лет Тегеран вкладывал нефтяную выручку. В 2000-е и 2010-е годы за счет Исламской Республики в ее ближнем зарубежье строились религиозные школы, культурные центры и финансировались местные вооруженные формирования. Свою цель Тегеран видел в том, чтобы закрепиться на территориях, где живут мусульмане-шииты. С ними в Иране, где шиизм признан государственной религией, поддерживается стратегический альянс. Сегодня обедневшие иранцы уверены, что деньги, которые могли пойти на развитие местной экономики, нерассудительно тратились на иностранных союзников. В ходе ноябрьских протестов родился слоган: "Нефтяные деньги потеряны, их спустили на Палестину".
Однако раздражение чувствуют и в странах — получателях помощи. Тем более что прежних средств у Тегерана больше нет. С октября в Ливане продолжаются акции протеста против всего политического класса и в особенности против проиранского лобби. 25 ноября в Бейруте произошли столкновения между оппозиционерами и "Хезболлах" — дружественной Тегерану группировкой. Раньше Иран строил школы для "Хезболлах" и выплачивал компенсации семьям ее погибших бойцов, но теперь группировке приходится больше полагаться на собственные силы. Протесты в Ливане пришлись на тот момент, когда эта организация и другие союзники Ирана переживают нелучшие времена.
В Ираке трудностей у Тегерана не меньше. Манифестанты, выходящие на улицы с 1 октября, называют Исламскую Республику спонсором коррумпированных властей. Гнев недовольных выплескивается на все, что связано со страной-соседкой: жгут ее флаги, случаются нападения на ее дипломатические представительства.
"В настоящий момент Иран больше всего заинтересован в сохранении status quo. Особенно это касается государств, где его союзники у власти. Любые перемены нанесут Тегерану только вред. Вот почему волнения пришлись для него так не вовремя. Ресурсы сократились, а распределять их приходится очень тонким слоем по большой территории от Ливана до западного Афганистана. Для Тегерана все это очень некстати", — прокомментировал ситуацию в разговоре с ТАСС эксперт вашингтонского Института стран Персидского залива Али Афонех.
Иран ищет друзей
Падение экономических показателей внутри страны и геополитические сложности за ее пределами не означают, что ресурсы Ирана близки к исчерпанию. В 2012–2016 годах Исламская Республика уже сталкивалась с беспрецедентными санкциями, однако долгое время успешно выдерживала удар. В середине десятилетия страна подверглась почти полной финансовой изоляции после того, как ее исключили из системы межбанковского обмена SWIFT. За годы противостояния западному миру Иран разработал способы обхода ограничительных мер и научился действовать втайне от Вашингтона, находя союзников среди его врагов.
"О нынешних властях Ирана можно сказать одно: они хорошо подготовились к введению ограничений. Уже давно заключаются тайные сделки с европейскими банками, позволяющие обходить внешние запреты. США наказывали такие банки штрафами, но те оказываются слишком незначительными: на бизнесе с Ираном можно заработать больше. Свою лепту вносит Корпус стражей исламской революции. Они создали изощренную международную сеть, позволяющую различными путями добывать товары и доставлять их в Иран. Это серьезно способствует экономическому выживанию режима", — рассказал ТАСС эксперт Иерусалимского института стратегии и безопасности и Университета Хайфы Йосси Маншароф.
Помимо собственных сил Иран может надеяться на помощь иностранных держав, среди которых Россия. 23 ноября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Тегеран попросил у нашей страны кредит размером 2 миллиарда долларов. (https://tass.ru/ekonomika/7186069) Содействие Исламской Республике может оказать Китай, чьи компании активно работают на его рынке. Есть у Ирана доброжелатели и в исламском мире. "Хорошо известно, что Дубай стал иранской экономической столицей в изгнании", — говорит другой собеседник ТАСС, преподаватель Школы бизнеса Ренна (Франция) Тома Флиши де Невилль. В распоряжении Тегерана достаточно и собственных, накопленных в более благополучные времена средств. "У Ирана хватает запасов, чтобы выдержать пять или семь лет изоляции. Речь, например, идет о благородных металлах, золоте. Проводились исследования, которые показывают: продержаться полдесятилетия даже под тяжелейшим международным давлением для Ирана не предел", — считает Сажин.
Политический армрестлинг продолжится
Срок в ближайшие пять лет, упомянутый Сажиным, — определяющий для будущего Ирана. В 2020–2021 годах власть в Исламской Республике должна смениться: действующий глава государства прагматически настроенный Хасан Роухани завершает свой второй срок. Всего через три месяца в стране состоятся парламентские выборы, а в 2021 году Иран узнает имя своего следующего президента. Собеседники ТАСС считают, что страну может ожидать поворот вправо. "Я допускаю, что режим в Иране станет более милитаристским", — поделился прогнозом с ТАСС Маншароф. "Вполне вероятно, у власти окажутся силы, выступающие за возвращение к самоизоляции и активной политике по экспорту исламской революции", — полагает Сажин.
Одновременно в 2020–2021 годах власть сменится и в США. Если президентские полномочия Дональда Трампа прекратятся, у Тегерана появится шанс на смягчение санкционного режима. Если нет, противостояние двух держав затянется еще как минимум на пять лет. Ресурсы, чтобы продержаться этот срок, у Ирана есть. "Я считаю, что Иран вполне способен выжить в течение 12 месяцев до ближайших американских выборов точно и, скорее всего, продержаться пять лет тоже", — резюмирует Афонех.
Игорь Гашков