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Санкции в отношении России

В Берлине считают, что санкции США против "Северного потока-2" приведут к подорожанию газа

Проект, тем не менее, будет реализован, уверен представитель фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Штеффен Котре

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Возможные санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2" не остановят проект, но могут привести к подорожанию газа для клиентов в Европе. Такое мнение высказал во вторник корреспонденту ТАСС спикер по вопросам энергетики фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Штеффен Котре, комментируя планы Конгресса США включить санкции против трубопровода в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год.

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"Я не ожидаю торпедирования или замедления [реализации проекта], я ожидаю подорожания газа для клиентов в Европе. И я ожидаю, что они [возможные санкции] осложнят реализацию новых проектов", - отметил немецкий депутат. "И тогда уже США достигнут своей низкой цели, за этим стоит их желание продавать у нас собственный сжиженный газ, добытый фрекингом, несмотря на то, что он дороже, чем трубный газ из России", - считает он.

"Я считаю это совершенно ясным агрессивным с экономической точки актом со стороны США по отношению к Европе", - подчеркнул Котре. "То, что они делают, имеют экстерриториальный характер", - заметил он.

Немецкий депутат указал на то, что "правовых препятствий" для реализации "Северного потока - 2" больше нет. "Он будет реализован", - уверен Котре. "Но может быть так, что внутри ЕС будут препятствия с транспортировкой [газа из трубопровода]", - полагает представитель АдГ. "Но исхожу из того, что газ будет поступать, а все остальное увидим", - подытожил Котре.

Теги
СШАГерманияРоссияСанкции в отношении России
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