КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные.

"С Россией у нас сложная очень ситуация", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине. "Мы начали диалог [с Россией], - сказал он. - Если честно, он будет начат на "нормандской встрече" четырех лидеров (Германии, России, Украины, Франции)".

Зеленский упомянул состоявшийся накануне разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы", - сказал президент.

Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.