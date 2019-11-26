На Западном берегу начались столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Десятки человек пострадали во вторник в столкновениях палестинцев с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило информационное агентство Maan.

Палестинцы организовали во вторник всенародный День гнева в знак протеста против признания администрацией США законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Митинги и марши проводятся по инициативе Организации освобождения Палестины (ООП), которую поддержали движение ФАТХ, государственные учреждения и профсоюзы. Цель Дня гнева - осудить "американо-израильский заговор против палестинского народа и кражу его земли", как было заявлено в обнародованном в понедельник призыве.

Акции протеста проходят во всех городах и населенных пунктах Западного берега. Участие в них принимают тысячи человек. В ряде мест народные марши переросли в столкновения. Как указывает агентство, израильтяне применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права.

Израильские поселения на Западном берегу представляют собой населенные пункты, созданные по итогам Шестидневной войны 1967 года. В соответствии с резолюцией 181 ГА ООН от 1947 года эти территории предназначались для создания арабского государства (План ООН по разделу Палестины), поэтому они считаются оккупированными. Израиль, который называет эти районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные. В сентябре этого года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на парламентских выборах аннексировать часть Западного берега. В настоящее время в поселениях (включая Восточный Иерусалим) проживает около полумиллиона евреев.