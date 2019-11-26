В Гонконге вынесли приговор протестующему, плюнувшему в лицо полицейскому

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Протестующий, плюнувший в лицо высокопоставленному офицеру правоохранительных органов во время демонстрации у штаб-квартиры полиции Гонконга, приговорен во вторник судом к 10 месяцам тюрьмы. Как сообщила газета South China Morning Post ", подсудимый также признан виновным в участии в незаконных собраниях и актах вандализма.

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Это первый приговор, вынесенный по статье "нелегальные собрания" с начала лета, когда в городе вспыхнули массовые протесты, отмечает издание.

43-летний безработный мужчина оказался в числе более тысячи демонстрантов, участвовавших 26 июня в осаде главного полицейского управления в районе Ванчай. В частности, он пытался забаррикадировать вход в здание. Старший суперинтендант Мак Майюй вышел, чтобы ему помешать, но получил плевок в лицо. "Это было недостойно, грязно и презренно. Суд не может оправдать такого рода правонарушения", - заявила судья.

Вместе с тем, подсудимый уличен в распылении краски из баллончика на стекла комплекса - эти действия зафиксировали камеры наблюдения. Ему также придется выплатить штраф в размере свыше $200.