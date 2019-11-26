{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

В Гонконге вынесли приговор протестующему, плюнувшему в лицо полицейскому

Его также признали виновным в участии в незаконных собраниях и актах вандализма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Протестующий, плюнувший в лицо высокопоставленному офицеру правоохранительных органов во время демонстрации у штаб-квартиры полиции Гонконга, приговорен во вторник судом к 10 месяцам тюрьмы. Как сообщила газета South China Morning Post", подсудимый также признан виновным в участии в незаконных собраниях и актах вандализма.

На эту тему
Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Это первый приговор, вынесенный по статье "нелегальные собрания" с начала лета, когда в городе вспыхнули массовые протесты, отмечает издание.

43-летний безработный мужчина оказался в числе более тысячи демонстрантов, участвовавших 26 июня в осаде главного полицейского управления в районе Ванчай. В частности, он пытался забаррикадировать вход в здание. Старший суперинтендант Мак Майюй вышел, чтобы ему помешать, но получил плевок в лицо. "Это было недостойно, грязно и презренно. Суд не может оправдать такого рода правонарушения", - заявила судья.

Вместе с тем, подсудимый уличен в распылении краски из баллончика на стекла комплекса - эти действия зафиксировали камеры наблюдения. Ему также придется выплатить штраф в размере свыше $200.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
Реклама на ТАСС
Спикер парламента Эстонии пообещал президенту Украины поддержку
Хенн Пыллуаас заявил, что в Таллине поддерживают все инициативы, которые способствуют окончанию войны в Донбассе, а также возвращению Украине "оккупированных территорий"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС