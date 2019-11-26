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Фермеры Литвы в знак протеста привели в Вильнюс колонну тракторов

Своими решениями власть "убивает деревню", заявил руководитель Ассоциации хозяйств по выращиванию зерновых культур Игнас Янкаускас

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Колонна из более 50 тракторов проехала во вторник по улицам Вильнюса. Это была акция протеста Союза фермеров Литвы против политики властей в отношении сельского хозяйства. Одновременно в районные центры страны фермеры тоже демонстративно пригнали сельхозтехнику.

"Сегодня мы проводим предупредительную акцию. Хотим обратить внимание властей, что своими решениями они убивают деревню", - сказал журналистам руководитель Ассоциации хозяйств по выращиванию зерновых культур Игнас Янкаускас.

Всего в акции участвовало до 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, главным образом тракторы различных марок, некоторые были с прицепами, в которых лежали рулоны соломы, а также тягачи. В Вильнюсе колонну сопровождала полиция, особых перебоев движения транспорта это не вызвало. Везде проведение мероприятия была заранее согласовано с властями.

"Если должной реакции не последует, продолжим протесты", - предупредил Янкаускас. Он не исключил, что фермеры могут прибегнуть к блокированию дорог.

Фермеры требуют отказаться от заложенного в проект госбюджета на 2020 год плана увеличения акциза на дизельное топливо, на котором работает сельхозтехника. Этот акциз планируется повысить на 7,2%. "За последние три года налоги на сельское хозяйство возросли в пять раз", - отметил в своем заявлении перед акцией протеста Союз фермеров Литвы.

Еще одним требованием к властям является добиться, наконец, в Брюсселе одинаковых выплат из фондов ЕС, которые получают фермеры Литвы и стран - старожилов сообщества. Со времени вступления в ЕС в 2004 году литовские фермеры получают дотации, но их размер меньше, чем в странах, давно вошедших в ЕС. Предполагалось, что после семилетнего переходного периода выплаты станут одинаковыми, но этого не произошло. Бюджетными предложениями Еврокомиссии на новый период создается возможность к 2027 году выйти по этим выплатам на уровень лишь около 80% среднего показателя.

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Литва
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