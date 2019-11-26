В Турции заявили, что тестирование российских ЗРС С-400 идет по плану

ТАСС, 26 ноября. Тестирование российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турции идет согласно плану. Об этом во вторник заявил глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар.

"Каждая из сторон делает все от нее зависящее для успешного завершения этого процесса", - приводит Anadolu заявление Акара. По его словам, "все мероприятия, запланированные в рамках контракта по С-400, проводятся в соответствии с графиком".

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники сообщал, что с 25 ноября турецкие военные приступили к испытаниям приобретенных у России радиолокационных систем ЗРС С-400.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.