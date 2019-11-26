В Китае опровергли сообщения о нарушениях прав человека в Синьцзяне

ТАСС, 26 ноября. МИД КНР заявил об отсутствии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая случаев нарушения прав человека по национальному и религиозному признаку.

"В Синьцзяне нет проблем с ущемлением прав человека: прав этнических групп и права на свободу вероисповедания", - сказал на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя призывы Германии, Великобритании и других стран предоставить представителям ООН доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР для оценки ситуации с правами человека.

"Предмет нападок западных СМИ - это предпринимаемые местным правительством меры по борьбе с терроризмом и радикализацией", - подчеркнул Гэн Шуан. Он также отметил, что в период с 1990 года по 2016 год в регионе произошло несколько тысяч террористических актов. Однако за последние три года не было зафиксировано ни одного случая террористической активности.

"Правительство Китая в соответствии с законом защищает право на свободу вероисповедания граждан КНР, включая уйгуров и другие национальные меньшинства Синьцзяна", - отметил Гэн Шуан. Он также добавил, что в стране проживает около 20 млн последователей ислама, и в среднем на группу из 530 мусульман приходится по одной мечети.

В воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал якобы "закрытые документы китайских властей", которые, как утверждается, свидетельствуют о массовой компьютеризированной слежке и репрессиях в отношении уйгурского населения Синьцзяна, преимущественно исповедующего ислам. В частности, согласно одному из документов, в период с 19 по 25 июня 2017 года более 24,4 тыс. представителей уйгурского национального меньшинства были идентифицированы путем видео- и компьютерной слежки как "подозрительные лица", склонные к исламскому экстремизму.

В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.