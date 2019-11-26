Спикер парламента Эстонии пообещал президенту Украины поддержку

ТАЛЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать поддержку со стороны этой балтийской республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба парламента.

"Эстония - верный друг Украины, - сказал Пыллуаас. - Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности [этого] государства - неизменна".

Он добавил, что Эстония поддерживает все инициативы, которые способствуют окончанию войны в Донбассе, а также возвращению Украине "оккупированных территорий". "Мы не позволим и партнерам по Европейскому союзу и НАТО забыть об этих вопросах, - заявил Пыллуаас. - Эстония приветствует стремление Украины к членству в обеих организациях".

Ранее во вторник Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Таллин. Здесь у него запланированы встречи с президентом республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом. Президент Украины вместе со своей эстонской коллегой и командующим силами обороны Эстонии Мартином Херемом осмотрит военно-полевой госпиталь, созданный в сотрудничестве с Силами обороны, посетит демонстрационный центр электронных услуг e-Estonia, возложит венок к подножию монумента Освободительной войны и встретится с местной украинской общиной.

В ходе визита в Эстонию президента Украины сопровождают вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.