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В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Речь идет об экс-генсеке Коммунистической партии Чехословакии Милоше Якеше, экс-председателе правительства ЧССР Любомире Штроугале и бывшем чехословацком министре внутренних дел Вратиславе Вайнаре

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990). Об этом сообщил журналистам во вторник представитель прокуратуры Ян Лелек.

"Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)", - сказал он.

Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии. Лидеры бывшей ЧССР обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснил Лелек, речь идет о применении пограничниками огнестрельного оружия на чехословацких границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну. "Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР", - сказал Лелек.

По его данным, с 1976 года до ноября 1989 года, кода чехословацкая компартия в результате Бархатной революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.

Удивление по поводу привлечения Якеша, Штроугала и Вайнара к уголовной ответственности выразил в Twitter пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. По его мнению, решение полиции приурочено к 30-й годовщине Бархатной революции, и речь идет не о "торжестве справедливости, а о политическом жесте".

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Чехия
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