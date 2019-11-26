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Спор вокруг Курил

МИД Японии назвал союз с США важной темой на переговорах с Россией

Как ожидается, японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги посетит Россию в середине декабря

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Япония считает стратегический союз с США одной из важных тем для обсуждения на переговорах с Россией по мирному договору. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Это очень масштабные переговоры, направленные на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор. Они включат в себя различные аспекты, и я считают, что это [союз Японии и США] - один из важных предметов для обсуждения", - сказал он.

По итогам переговоров с Мотэги в Нагое в конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора между Токио и Москвой. Он также добавил, что по линии министерства иностранных дел и по линии Совета Безопасности японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением этого союза. Как ожидается, Мотэги посетит Россию в середине декабря.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАРоссияСпор вокруг Курил
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