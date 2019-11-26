Минобороны Турции сообщило о гибели 17 человек при взрыве около Рас-эль-Айна

ТАСС, 26 ноября. По меньшей мере 17 человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском населенном пункте Телль-Халаф к западу от города Рас-эль-Айн. Об этом сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции, которое возлагает ответственность за произошедшее на членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС).

"Террористические группировки РПК/СНС продолжают взрывы автомобилей, нацеленные на мирных жителей", - говорится в заявлении министерства в Twitter. По его информации, в этот раз боевики "привели в действие бомбу в машине в деревне Телль-Халаф к западу от Рас-эль-Айна, убив 17 человек и ранив более 20".

Ранее о взрыве на местном рынке в Телль-Халафе сообщило сирийское агентство SANA.