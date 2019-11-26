Reuters: премьер-министр Мальты объявил об отставке главы своей администрации

ТАСС, 26 ноября. Глава администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската Кит Шембри ушел в отставку из-за предполагаемых финансовых связей с бизнесменом Йоргеном Фенеком, который проходит по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом мальтийский премьер объявил во вторник, передает агентство Reuters.

По данным источников агентства в полиции, Шембри оказывает правоохранительным органам помощь в ходе расследования. Сам теперь уже бывший глава администрации комментариев пока не давал.

"Все то, что происходит сейчас, и то, что происходило на прошлой неделе, - это действия, которые, как мы надеемся, [помогут] раскрыть убийство Дафне Каруаны Галиции, - заявил Мускат агентству. - Что бы ни говорили люди, в этой стране нет [места] безнаказанности".

Также в связи со скандалом в отставку подал министр туризма Мальты Конрад Мицци. "Я чувствую, что моим долгом было уйти в отставку с поста министра, чтобы позволить правительству Джозефа Муската продолжить работу", - приводит его слова агентство Франс Пресс.

Кроме того, министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Кристиан Кардона временно отошел от выполнения своих обязанностей в правительстве. Отмечается, что полиция в субботу задавала ему вопросы по этому делу. "Господин Кардона объявил, что он абсолютно не связан с этим делом, но после того, как полиция опросила его, он считает своим долгом сделать этот шаг во благо национальным интересам", - говорится в заявлении правительства по поводу отстранения министра экономики.

Убийство мальтийской журналистки

Предприниматель Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции. По данным Reuters, бизнесмен является директором и совладельцем бизнес-группы, которая в 2013 году выиграла конкурс на строительство газовой электростанции на Мальте. Как сообщало агентство, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР США, преступление пока так и не раскрыто. В память об убитой Европарламент учредил премию ее имени для журналистов и правозащитников.