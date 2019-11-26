Помпео: США расследуют предположения о любом вмешательстве в свой избирательный процесс

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны расследовать предположения о любом вмешательстве извне в свой избирательный процесс, в том числе со стороны Украины. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросу журналистов в Госдепартаменте.

Дипломата спросили, считает ли он, что стоит расследовать утверждения о том, что Украина может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во время предвыборной гонки в стране в 2016 году. "Всякий раз, когда мы получаем информацию о том, что какая-либо страна вмешивается в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность убедиться в том, что мы расследовали эти [сведения]. Многие страны активно вовлечены в деятельность по подрыву американской демократии", - сказал Помпео.