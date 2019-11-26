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Помпео отправится на следующей неделе в Великобританию, Марокко и Португалию

Госекретарь посетит Лондон вместе с президентом США Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит на следующей неделе Великобританию, Марокко и Португалию.

"После выходных я вместе с президентом посещу Лондон, где будет проходить саммит НАТО (3-4 декабря - прим. ТАСС). Президент вместе с союзниками будут обсуждать пути укрепления альянса", - сообщил он во вторник на брифинге в Госдепартаменте.

"Затем я посещу Марокко, это один из наших самых серьезных партнеров в регионе, - добавил Помпео. - Жду с нетерпением [возможности] рассмотреть наши экономические связи, сотрудничество в области безопасности и будущие сферы взаимодействия. Затем отправлюсь в Португалию".

Теги
СШАВеликобританияПортугалияМароккоПомпео, Майкл (Майк)
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