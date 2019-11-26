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США обеспокоены испытанием РЛС системы С-400 Турцией с использованием F-16

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие военные начнут в понедельник двухдневные испытания РЛС С-400
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Alex Brandon
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Испытание Турцией радиолокационных станций (РЛС) приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16 вызывает у США обеспокоенность. Об этом сообщил во вторник журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

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"По вашему первому вопросу о Турции и С-400... Да, это вызывает обеспокоенность", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. Его попросили уточнить, не вызывает ли озабоченности у Вашингтона тот факт, что Анкара начала тестировать РЛС комплекса С-400 с применением самолетов F-16.

При этом Помпео подтвердил, что США и Турция продолжают вести диалог, пытаясь найти выход из ситуации, сложившейся после покупки Анкарой у Москвы С-400. "Мы надеемся... Мы все еще ведем переговоры с турками, все еще пытаемся урегулировать положение", - заявил дипломат.

Он отказался отвечать на вопрос о том, имеет ли новый шаг Турции какое-то особое значение с точки зрения возможного применения Вашингтоном санкций в отношении Анкары. "Не хочу забегать вперед того, каким образом может или не может поступить президент [США Дональд Трамп]. Мы очень ясно дали понять турецкому правительству о своем желании того, чтобы оно ушло от полного оперативного применения оружейной системы С-400", - отметил Помпео.

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники сообщил, что турецкие военные начнут в понедельник двухдневные испытания РЛС С-400. По данным телеканала, испытания будут проводиться вблизи Анкары. Для этого в воздух будут подняты различные летательные аппараты, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты хотят проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
СШАТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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