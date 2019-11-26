США приветствуют выборы в Гонконге и осуждают действия Пекина в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют прошедшие в Гонконге 24 ноября выборы депутатов районных советов и осуждают действия властей Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы поздравляем народ Гонконга с проведением свободных, честных и мирных выборов депутатов райсоветов 24 ноября. США продолжают поддерживать демократические ценности и базовые свободы в Гонконге, гарантированные в рамках политики "одна страна - две системы", - сказал он.

Одновременно с этим, по его утверждению, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР продолжаются "жестокие задержания и систематические репрессии против уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств". "Мы призываем правительство Китая немедленно освободить всех, кто был задержан произвольным образом, и прекратить свою жестокую политику запугивания своих собственных граждан в Синьцзяне", - подчеркнул глава американской дипломатии.