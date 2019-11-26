В Турции заявили, что будут продолжать операцию в Сирии для достижения поставленных целей

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Операция "Источник мира" в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета национальной безопасности Турции, заседание которого проходило под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - приводит выдержки из коммюнике газета Yeni Safak.

Совбез также выразил надежду, что РФ и США выполнят данные Турции обещания, касающиеся отвода курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) от турецко-сирийской границы. Анкара считает СНС террористической организацией. "Было указано на наши ожидания относительно того, что подписавшие меморандумы страны завершат работу по выводу террористов с территорий, включая Тель-Рифаат и Манбидж", - сообщается в заявлении Совбеза Турции. Его заседание проходило в президентском дворце в Анкаре и продолжалось более четырех часов.

В настоящее время боевые действия в рамках операции "Источника мира" приостановлены. Турецкие войска занимаются разминированием территорий между сирийскими городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 18 октября президент Турции сообщил, что Анкара рассматривает возможность создания 12 наблюдательных пунктов к востоку от реки Евфрат.

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