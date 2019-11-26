{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посла РФ вызвали в румынский МИД из-за комментария в социальной сети

Комментарий был посвящен выступлению принцессы Маргареты на приеме в честь дипкорпуса 21 ноября 2019 года

БУХАРЕСТ, 26 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван во вторник в МИД страны в связи с размещением посольством в социальной сети Facebook комментария для прессы "Об исторических и геополитических фобиях местоблюстительницы румынского престола", который был посвящен выступлению принцессы Маргареты на приеме в честь дипкорпуса 21 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном румынским внешнеполитическом ведомством.

В опубликованном 22 ноября комментарии посольство РФ отмечает, что в своей речи "местоблюстительница короны решила примерить на себя "мантию геополитического стратега", пекущегося о безопасности и благополучии не только своего государства, но и, как минимум, половины Евразии и всего евроатлантического пространства". Однако выводы принцессы Маргареты, с точки зрения российского диппредставительства, "оказались до боли примитивны и узнаваемы". Как указывает посольство, "в качестве главного виновника всех бед и проблем однозначно была названа Россия".

"Румынская сторона подчеркнула неприемлемый характер позиционирования российской дипломатической миссии и вновь указала на важность избежания неконструктивной риторики, а также необходимость сохранения публичного диалога в рамках дипломатических обычаев с целью избежания негативного воздействия на двусторонние отношения", - говорится в сообщении МИД страны. В ведомстве призвали обсуждать "историческое прошлое" в "специально предназначенном институциональном формате", а также подчеркнули "важность прагматичного подхода, основанного на уважении принципов и норм международного права, который способствовал бы развитию конструктивных отношений между государствами, а также важность уважения ценностей и символов каждой стороны".

24 ноября румынские СМИ распространили петицию "Достоинство и румынская королевская семья. Позиция накануне 1 декабря", составленную представителями Национального альянса по восстановлению монархии, Альянса "100-летие объединения" и гражданского общества. В документе, в частности, российской стороне предлагается отозвать комментарий посольства, принести извинения королевской семье и провести дискуссию о румыно-российских и румыно-советских отношениях.

Посольство РФ в опубликованном во вторник комментарии поддержало идею об организации встречи с представителями НПО, подписавших петицию, предложив провести совместную пресс-конференцию или "круглый стол" в середине декабря.

Теги
РумынияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
В Минске пройдет последняя перед нормандским саммитом встреча контактной группы
От этой встречи участники переговоров ждут новых импульсов для активизации мирного процесса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС