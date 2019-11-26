МИД Канады осудил действия иранских властей в отношении протестующих

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Канада обеспокоена ситуацией в Иране и осуждает действия иранских властей в отношении протестующих. Об этом во вторник говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада глубоко обеспокоена жестоким применением силы в отношении демонстрантов со стороны иранских сил безопасности, что привело к массовым арестам и гибели демонстрантов, - заявили в МИД. - Мы осуждаем угрозы, исходящие от официальных иранских лиц, и намеренное применение чрезмерной силы службами безопасности, в частности использование боевых патронов в отношении протестующих, и призываем власти к сдержанности".

Оттава также призвала Тегеран восстановить в стране работу интернета и мобильной связи. Кроме того, в МИД заявили о поддержке иранского народа, который имеет право на свободу собраний и выражение мнений.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. 16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. 23 ноября в Тегеране был восстановлен доступ к интернету через стационарные роутеры, однако в столице сохраняются ограничения в отношении мобильного интернета.

Ряд мировых политиков выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих. Так, представители ЕС призвали власти и правоохранительные органы Ирана к сдержанности по отношению к протестующим и диалогу с ними. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео попросил иранских протестующих присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны властей.