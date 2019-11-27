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МИД Китая назвал "эгоизм США" одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что США "ведут борьбу за счет слабых", и добавил, что "мир будет иллюзией без стабильности и безопасности на Ближнем Востоке"

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Эгоистичная и односторонняя политика США в отношении Ближнего Востока является одним из ключевых факторов нестабильности в регионе. Об этом в среду на церемонии открытия в Пекине форума "Безопасность на Ближнем Востоке" заявил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.

"Ближний Восток сегодня далек от мира, проблемы безопасности по-прежнему сохраняются, - сказал Чэнь Сяодун. - Напряженность в регионе Персидского залива сохраняется, риски возникновения конфликтов возрастают, экстремистские и террористические силы могут воспользоваться этой ситуацией".

По словам помощника министра иностранных дел КНР, "сложившаяся ситуация - результат действия многих факторов". "С одной стороны, укоренившаяся геополитическая, этническая, межконфессиональная напряженность продолжает развиваться", - отметил Чэнь Сяодун. "С другой стороны, США оказывают гигантское влияние на регион, продолжают придерживаться эгоистичной, односторонней политики, ведут борьбу за счет слабых, что стало одним из важнейших вопросов в поддержании безопасности в регионе", - подчеркнул он и добавил, что "мир будет иллюзией без стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

Форум "Безопасность на Ближнем Востоке" проходит 27-28 ноября в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. В нем принимают участие свыше 200 экспертов из Китая, России, стран Ближнего Востока, Европы, Америки, других стран и регионов мира.

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