Эксперт: показ ракеты "Авангард" США мог быть признаком подготовки к ее включению в СНВ-3

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Демонстрация Россией гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" американским специалистам может являться признаком подготовки к включению этой системы в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Гэри Сеймор, комментируя сообщение Министерства обороны России о показе системы "Авангард" инспекторам США.

"Гиперзвуковая боеголовка "Авангарда" запускается традиционной баллистической ракетой. Так что это будет засчитываться в рамках Нового ДСНВ как "стратегическая система доставки". Поэтому я предполагаю, что демонстрация ракеты "Авангард" является частью процесса, нацеленного на ее включение в Новый ДСНВ. При условии, что этот договор будет оставаться в силе", - заявил американский эксперт. В настоящее время он работает в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете и возглавляет один из исследовательских институтов Университета Брэндайса.

Ранее российское военное ведомство объявило о демонстрации комплекса "Авангард" американской инспекционной группе. Как уточнили в Минобороны России, показ новейшего вооружения был произведен в целях поддержания жизнеспособности и эффективности ДСНВ. Этот договор в США принято называть Новым ДСНВ.

Ни Пентагон, ни Госдепартамент США на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать демонстрацию "Авангарда" американским правительственным специалистам во вторник не откликнулись.

О комплексе "Авангард"

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Скорость полета блока в плотных слоях атмосферы способна более чем в 20 раз превышать скорость звука. При этом блок маневрирует по курсу и высоте, преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На заседании коллегии Минобороны России в конце 2018 года президент отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса "Авангард". Путин тогда подчеркнул, что "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и "Пересвет", кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

О ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, американский президент Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".