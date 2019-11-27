Лондон призвали пересмотреть отказ от кассетных боеприпасов на случай войны с Россией

ТАСС, 27 ноября. Великобритания должна будет пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), который является британским аналитическим центром по оборонным вопросам.

По мнению авторов доклада, в случае столкновения российские вооруженные силы будут "значительно превосходить и опережать" ВС Великобритании, в результате чего "вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи". Чтобы этого избежать, они предлагают два варианта - увеличение инвестиций в дорогостоящее высокоточное оружие или пересмотр обязательств, которые Великобритания взяла на себя, согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, подписанной в Осло.

Составитель исследовательского документа Джек Уотлинг указал газете, что в армейских кругах существуют понимание важности артиллерии и интерес к возобновлению развития такого типа вооружений, однако неясно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

В посольстве России в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны Москвы, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.

О кассетных боеприпасах

Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, снаряженные большим количеством разрывных "мелкокалиберных бомб" различного назначения. В виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок они состоят на вооружении армий многих стран и имеют широкую зону поражения.

Конвенция по кассетным боеприпасам была одобрена 30 мая 2008 года на дипломатической конференции в Дублине, она вступила в силу 1 августа 2010 года. Страны, ратифицировавшие конвенцию, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах" не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать их, не приобретать каким бы то ни было способом и не передавать другим. Участники обязались ликвидировать свои запасы кассетных боеприпасов в течение восьми лет после вступления документа в силу для каждого государства. В настоящее время участниками конвенции являются 103 страны.

Наиболее крупные разработчики, производители и пользователи этого вида вооружения - Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль - не присоединились к этому документу. Россия исходит из того, что "причины гуманитарных проблем лежат в плоскости ненадлежащего применения кассетных боеприпасов, в отходе от норм и принципов международного гуманитарного права, а не в природе самого оружия".