КНДР создаст новую туристическую зону в горах Кымгансан после сноса южнокорейских отелей

ТАСС, 27 ноября. КНДР снесет все объекты, построенные южнокорейской стороной на территории Кымгансанского туристического комплекса, и создаст там новую международную туристическую зону. Об этом сообщил в среду северокорейский информационный портал Uriminzokkiri.

"Мы твердо намерены убрать все неприглядные объекты Юга, которые портят ландшафт великолепных гор, и создать там современную международную культурную и туристическую зону", - пишут авторы статьи. Аналогичные материалы опубликовали также другие издания КНДР, такие как "Тхониль синбо" и "Чосоный оныль".

Северокорейские власти 11 ноября направили Сеулу ультиматум с требованием демонтировать южнокорейские объекты, построенные в туристической зоне горы Кымгансан. Пхеньян мотивирует свою позицию тем, что эти постройки "оставались без внимания и были заброшенными на протяжении 10 лет".

В октябре этого года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной, предварительно согласовав эти действия с соответствующими ведомствами Южной Кореи.

После этого Север передал Югу запрос о проведении письменных консультаций о судьбе проекта. Сеул в ответ на это предложил провести рабочие переговоры с участием представителей южнокорейского правительства и бизнесменов, однако КНДР отвергла этот запрос, назвав его "абсурдным".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Южнокорейские компании вложили в строительство отелей и туристической инфраструктуры около $680 млн. В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время.