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Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора

НБУ также считает причастным к "атаке" на себя депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) обвинил бывшего совладельца национализированного Приватбанка, олигарха Игоря Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора, а также проводимых реформ в банковском секторе Украины. Об этом сказано в заявлении правления НБУ.

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"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из Приватбанка до национализации", - сказано в заявлении.

В течение нескольких недель у здания НБУ проходят регулярные митинги с требованием увольнения руководства регулятора, а также установления "справедливого курса" национальной валюты. Участниками пикета являются сотрудники металлургических и ферросплавных предприятий, принадлежащих, по данным СМИ, Коломойскому. В НБУ назвали эти митинги проплаченными, а критические статьи о регуляторе в СМИ клеветническими. "Цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очищению банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ", - сказано в заявлении.

Кроме того, считает регулятор, эта ситуация направлена на уклонение от ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства, а также препятствовать сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и другими международными структурами. НБУ также обвинил в "атаке" на себя депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Регулятор подчеркнул, что депутат является фигурантом антикоррупционных расследований, а также назвала его "рупором Коломойского", сославшись на СМИ.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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