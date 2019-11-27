Фон дер Ляйен представила депутатам свои приоритеты работы Еврокомиссии

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Назначенная глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила свои приоритеты в работе на ближайшие пять лет. Она обратилась к евродепутатам с тридцатиминутной речью в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она особо отметила, что как первая женщина, возглавившая Еврокомиссию, считает необходимым, "чтобы принцип гендерного равенства соблюдался на всех уровнях". "В любом случае мы должны быть одной командой, которая работает на благо общих интересов. Мое сообщение простое - давайте приступим к работе", - сказала фон дер Ляйен.

"Пятилетка" фон дер Ляйен

Во время своего выступления она остановилась на нескольких направлениях, работу по которым считает приоритетной. Среди них защита климата, развитие цифровых технологий и инноваций. "Мы должны продолжать идти по нашему европейскому пути в эпоху цифровых технологий", - сказала она. "Важно разработать правила, как проявлять ответственность в области цифровой информации. Для нас, европейцев, защита цифровых данных - главный приоритет. Но в то же время мы хотим поддерживать инновации", - подчеркнула она. Европа, по ее словам, может играть "лидирующую роль в цифровой сфере".

Отдельно фон дер Ляйен остановилась на роли Европы в качестве "защитницы многостороннего подхода". "В этом мире много держав говорят на языке конфронтации и односторонних подходов, - сказала она. - Именно поэтому мир требует нашего участия, чтобы Европа, будучи защитником многостороннего подхода, являлась силой для мира. Мир нуждается в нашем лидерстве больше, чем когда-либо прежде".

"Мы также должны показать нашим друзьям в регионе Западных Балкан, что у нас общий континент и история, что у нас общая судьба. Наши двери остаются открытыми", - отметила она."У нас также общая судьба с нашими трансатлантическими партнерами. Да, у нас есть вопросы, но наши связи прошли испытание временем", - сказала фон дер Ляйен.

"Страны Востока, Запада, Севера и Юга нуждаются в Европе как в настоящем партнере. Мы можем сформировать новый мировой порядок, этого ждут от нас европейские граждане", - отметила она.

Голосование в Европарламенте

Ожидается, что в среду днем депутаты Европарламента проголосуют по вопросу о новом составе ЕК. "Я прошу вашей поддержки для того, чтобы дать новый старт для Европы", - сказала фон дер Ляйен, обращаясь к европейским депутатам.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян.