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Молния

Китай считает, что действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Как заявил заместитель иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, это угрожает глобальной стратегической стабильности

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. США своими действиями и внешней политикой наносят урон действующей системе международного контроля над вооружениями. Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Они выходят из целого ряда договоренностей и проводят одностороннюю политику, усиливая конкуренцию между крупными странами, а также публично называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами, всеми силами оказывая давления на КНР и РФ", - указал он.

"Эти действия не только подрывают послевоенную международную систему контроля над вооружениями, но и наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности", - подчеркнул замглавы ведомства.

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