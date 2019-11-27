В Эстонии закрывают единственную русскую школу в городе Кейла

ТАЛЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Правозащитная НКО "Русская школа Эстонии" выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Об этом говорится в заявлении НКО, опубликованном в среду.

"НКО "Русская школа Эстонии" выражает свой решительный протест против ликвидации единственной русской школы города и, как следствие, насильственной ассимиляции русских детей, - сказано в заявлении. - Информация о продолжающейся в нашей стране эстонизации русских школ будет доведена до сведения международных правозащитных органов".

Как указано в заявлении, 26 ноября 2019 года городское собрание Кейла, большинство которого представляет Партия реформ, почти единогласно поддержало ликвидацию Кейлаской основной школы - единственной русской школы города. "Реформистская партия, не сумевшая эстонизировать русские школы на государственном уровне, теперь проводит ту же политику уже на местах", - отметила НКО.

"Более того, мэр города подал заявление в полицию на организаторов пикета, протестующих против закрытия русской школы, обвинив их, ни много ни мало, в сотрудничестве с НКО "Русская школа Эстонии" и в слишком резких призывах, - сказано также в тексте. - "Русская школа Эстонии" - легально действующая организация, признаваемая как на местном, так и на международном уровне. Нужно иметь очень больное воображение, чтобы приравнивать сотрудничество с ней с преступной деятельностью. Что касается "резких призывов", то странно слышать об этом от человека, который, не стесняясь, заявил на заседании городского собрания, что конечной целью закрытия Кейлаской основной школы является то, чтобы в Кейла осталась только одна эстонская община. Русская община, соответственно, должна исчезнуть".

Городское собрание Кейла 26 ноября подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, при этом возможность частичного обучения на русском языке со второго по девятый класс сохранится.

Попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители выступили против этого решения, организовав пикет, на который, как сообщает портал ERR, пришли около 50 человек.