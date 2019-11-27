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Приостановка авиасообщения с Грузией

МИД Грузии: восстановление полетов из России будет шагом в правильном направлении

Свободное передвижение - это то фундаментальное право людей, отметил глава ведомства Давид Залкалиани
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ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Восстановление полетов из РФ в Грузию будет шагом в правильном направлении, так как свободное передвижение граждан является фундаментальным правом людей, и его не стоит ограничивать. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в среду грузинским журналистам.

"Мы будем лишь приветствовать, если это (снятие запрета на полеты - прим. ТАСС) произойдет скоро. Я даже думаю, что (Россия - прим. ТАСС) опоздала. Никто из международных визитеров, в том числе и граждан России, не сталкивался в Грузии с проблемами. Этого не будет и в будущем, так как отношения между людьми, свободное передвижение - это то фундаментальное право, искусственное ограничение которого неправильно. Я думаю, что если полеты будут восстановлены - это будет шагом в правильном направлении", - сказал Залкалиани.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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