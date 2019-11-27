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Кризис на Украине

Зеленский: Киев готов к любому формату переговоров в рамках "нормандской четверки"

По мнению украинского президента, на встрече "четверки" 9 декабря в Париже могут иметь место как многосторонние, так и двусторонние переговоры

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Любой формат переговоров в рамках "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) является для Киева приемлемым. Об этом в среду заявил журналистам находящийся в Литве с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы настроены на переговоры в любых форматах в рамках "нормандской четверки", - сказал он.

По оценке президента, на встрече "четверки" 9 декабря в Париже могут иметь место как многосторонние, так и двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным. "Если кто-то приедет на эту встречу, кто может нам помочь, мы к этому тоже готовы", - отметил Зеленский.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияЛитваРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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