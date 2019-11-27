Reuters: полиция арестовала экс-главу администрации премьера Мальты

ТАСС, 27 ноября. Кит Шембри, который 26 ноября оставил пост главы администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската, находится под арестом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Мускат объявил об отставке Шембри после того, как стало известно о предполагаемых финансовых связях последнего с бизнесменом Йоргеном Фенеком, который проходит по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Сейчас Шембри активно сотрудничает со следствием. Полиция не сообщает официальную причину ареста и не уточняет, является ли он подозреваемым. В течение 48 часов с момента ареста правоохранительные органы должны будут отпустить Шембри или предъявить ему обвинения.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Как сообщало агентство, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР США, преступление пока так и не раскрыто.

Предприниматель Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции.