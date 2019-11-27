МВД Кипра не комментирует сообщения о том, кто попал в список на лишение гражданства

НИКОСИЯ, 27 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Министерство внутренних дел Республики Кипр не стало давать каких-либо комментариев по поводу статьи в газете Politis , сообщившей о якобы лишении гражданства ряда россиян, в числе которых Олег Дерипаска.

"Кипрское МВД не будет комментировать публикацию в Politis", - сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник министерства.

В печатном материале упомянуты три предпринимателя, получивших, как отмечает газета, так называемые золотые паспорта - гражданство в обмен на инвестиции, - это некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью, а также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с детьми и супругами. Так же зовут бывших совладельцев "Еврофинанс Моснарбанка".

Как отмечает газета, у кипрских властей к россиянам есть претензии экономического характера. В статье подчеркивается, что официальная Никосия начала процедуру лишения указанных лиц гражданства Республики Кипр, но "не факт, что она будет быстрой, простой и успешной".

При этом официальный представитель Олега Дерипаски сообщил ТАСС, что предприниматель не получал от правительства Кипра официальных уведомлений о статусе своего гражданства, информация о возможном лишении бизнесмена кипрского "золотого паспорта" не соответствует действительности.

Кто еще фигурирует в списке

В приводимом газетой списке из 26 лиц, паспорта которых кипрские власти собираются аннулировать, также значатся восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца и один малайзиец. Последний - это предприниматель Джо Лоу, который был объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам Малайзии. Среди кенийцев фигурирует миллиардер Хамфри Кариуки, против которого власти в Найроби завели дело об уклонении от уплаты налогов. Газета сообщает, что указанные в перечне китайцы связаны с крупным делом о мошенничестве с золотыми слитками. Упомянутые камбоджийцы, по утверждению издания, являются либо непосредственными представителями обвиняемых в коррупции и нарушениях прав человека властей этой страны, либо членами их семей.

О намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис. Он отмечал, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию и что практическая реализация этой процедуры не будет простой и быстрой.

В беседах с корреспондентом ТАСС представители государственных структур острова неоднократно давали понять, что далеко не факт, что инициатива кипрских властей об отзыве гражданства возымеет успех, поскольку решающим словом в этом вопросе обладает не столько исполнительная власть, сколько независимые судебные инстанции.