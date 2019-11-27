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Литва и Украина подписали дорожную карту сотрудничества до 2024 года

Установки подписанного документа станут основой для дальнейших шагов Вильнюса и Киева в сотрудничестве на двустороннем, региональном и международном уровнях

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Декларация о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой на период 2020-2024 годов подписана здесь президентом Литвы Гитанасом Науседой и находившимся в Вильнюсе с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.

"В декларации оговариваются приоритеты сотрудничества стран на ближайшие годы, основное внимание среди которых намечено уделить двусторонним отношениям в сфере политики и экономики, вопросам безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничеству в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики", - отмечается в сообщении.

По словам президента Науседы, контакты Литвы с Украиной можно назвать "очень тесными и даже братскими". "Нам понятны вызовы, с которыми сталкивается страна (Украина - прим. ТАСС), поэтому мы активно поддерживаем стремление к миру на Украине, предоставляем гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Донбассе", - сказал он.

Установки подписанной декларации станут основой для дальнейших шагов Вильнюса и Киева в сотрудничестве на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Теги
УкраинаЛитваЗеленский, Владимир АлександровичНауседа, Гитанас
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