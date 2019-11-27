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В Госдепе назвали НАТО наиболее успешным альянсом в истории

В Вашингтоне считают, что он стал оплотом международного мира и безопасности за последние 70 лет

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. НАТО остается наиболее успешной организацией в истории. С таким утверждением в среду выступил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге.

"США играли [лидирующую] роль в формировании НАТО. Мы по-прежнему считаем, что эта платформа остается наиболее успешным альянсом в истории, - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, с каким настроем делегация США отправляется на саммит альянса 3-4 декабря в Лондоне, учитывая заявления президента Франции Эмманюэля Макрона "о смерти мозга" организации. - Это оплот международного мира и безопасности за последние 70 лет".

"Мы не считаем, что это спорный вопрос. Президент США и госсекретарь ясно заявляют об очень серьезной поддержке НАТО, - отметил он. - Мы продолжим играть ключевую, лидирующую роль [в альянсе]". Вместе с тем представитель Госдепартамента обратил внимание на недовольство США тем, что не все страны НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.

Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу The Economist он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Макрон также считает, что Европе необходимо осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель с такой оценкой не согласились.

Президент США Дональд Трамп заявил 13 ноября, что разочарован высказываниями Макрона.

Теги
Меркель, АнгелаСШАФранцияМакрон, Эмманюэль
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