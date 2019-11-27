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В Тбилиси заявили, что американские организации работают в Грузии во вред интересам США

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили также считает, что и некоторые американские чиновники работают в Грузии во вред интересам США

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили считает, что ряд американских организаций, работающих в Грузии, вредят интересам США.

"Я не исключаю, что публично обращусь к Конгрессу, Сенату, администрации президента США и объясню, что у нас организации, профинансированные американскими деньгами, вредят интересам США. Пусть никто не думает, что я забочусь о США. Америка - сверхдержава. Они и без меня хорошо развиваются. Для нас основанием является Грузия", - сказал Иванишвили в среду в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

Председатель "Грузинской мечты" уверен, что и некоторые американские чиновники работают в Грузии во вред интересам США. "Отдельные чиновники вредят государственным интересам Америки. Они вместе с американскими организациями, которые финансируются рядовыми избирателями США, проводят в Грузии политику, противоречащую государственной политике США", - добавил он.

Иванишвили не уточнил, какие именно организации и каких чиновников он имеет в виду. В Грузии много лет работают Агентство США по международному развитию (USAID), Национальный демократический институт международных отношений (NDI), Международный республиканский институт (IRI) и другие НКО. В правящей партии Грузии не раз говорили, что скептически относятся к опросам, проводимым NDI и IRI.

Грузия и США

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области.

В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах при помощи США осуществляется обучение девяти батальонов Сил обороны Грузии, первый такой батальон был подготовлен в июле прошлого года.

США занимаются и поставками оружия в Грузию. В январе 2018 года Грузия закупила у США противотанковые системы Javelin. США поставляют республике и пулеметы М-240. В 2018 году министерство обороны заявило, что армия Грузии в ближайшее время получит от США переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Теги
СШАГрузияИванишвили, Бидзина
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