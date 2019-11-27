Экс-президента Бразилии Лулу да Силва приговорили к 17 годам тюрьмы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Бразилии в среду отклонил апелляцию экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег, увеличив срок его тюремного заключения до 17 лет и одного месяца. Об этом говорится в публикации на странице Федерального регионального суда четвертого округа в Twitter.

Дело, о котором идет речь, касается дома и земельного участка в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу. По версии правоохранительных органов, истинным владельцем данной недвижимости является Лула да Силва, хотя официально она зарегистрирована на людей из его окружения. Следствие предполагает, что дом в Атибайе мог быть приобретен экс-президентом на незаконно полученные средства или передан политику частными компаниями в обмен на некие привилегии. Лула да Силва утверждал, что он действительно намеревался приобрести указанную недвижимость, однако ее владелец отказался ее продавать.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму из-за связанного с коррупцией уголовного дела. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Экс-глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.

8 ноября политик вышел на свободу после того, как днем ранее Федеральный верховный (конституционный) суд изменил действовавшую до этого момента практику исполнения наказаний, подразумевавшую заключение осужденного под стражу после отклонения апелляции на первоначальный вердикт. Благодаря этому экс-президент может несмотря на новый вердикт дожидаться на свободе рассмотрения всеми инстанциями уголовных дел, фигурантом которых он является.